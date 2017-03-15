В Анапе для детей откроют археологический парк «Гераклов узел»

В Анапе 22 марта откроется интерактивная площадка для детей «Гераклов узел».

Она представляет собой археологический парк. В экспозицию войдут модели ткацкого станка, жерновов, а также предметы быта, которые использовали древние греки.

Посетителям расскажут о работе археолога, предложат поучаствовать в импровизированных реставрационных работах. Гости смогут попробовать себя в качестве древних ремесленников.

Площадка расположена на улице Набережной, 4. Она будет работать до 2 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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