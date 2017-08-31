В Анапе для съемок драмы «Крепость Бадабер» на кастинг пригласили мужчин и детей

Отбор актеров массовых сцен пройдет 6 сентября в Городском театре с 14:00 до 19:00.

На кастинг приглашают худощавых мужчин в возрасте от 60 лет и старше, детей от трех до 15 лет (желательно темноволосых) и мужчин от 18 до 50 лет, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четыре серии фильма «Крепость Бадабер» будут посвящены историческим событиям. Среди них — восстание в лагере Бадабер, которое произошло во время Афганской войны. Для съемок выбрали песчаный карьер в районе села Юровка под Анапой. В картине задействуют актрису Светлану Иванову.

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