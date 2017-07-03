В Анапе двухлетняя девочка застряла в табуретке

Спасатели города-курорта с начала лета оказали помощь 21 человеку, в том числе семерым детям.

В станице Благовещенской 21 июня на пляже потерялся ребенок. Мальчика обнаружили через 40 минут в 2 км от территории детского лагеря и передали воспитателям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЕДДС Анапы.

Несколько раз детей приходилось вызволять из их собственных домов. Так, 2 июля спасателям позвонил мужчина и сообщил, что его двое детей-дошкольников оказались заперты в квартире и на стук в дверь не отвечали. Прибывшие на место сотрудники проникли в квартиру через окно второго этажа и открыли дверь изнутри. Дети чувствовали себя хорошо и в помощи не нуждались.

Кроме того, 2 июля двухлетняя девочка во время игры застряла в табуретке. Родители самостоятельно не смогли достать ребенка из предмета мебели и позвонили спасателям. Девочку освободили и передали родителям, она не пострадала.

В июне спасатели эвакуировали шестерых человек с труднодоступных участков берега. Выполнили около 50 аварийно-спасательных работ. Всего с начала лета в службе спасения обработали около 11,5 тыс. вызовов.

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