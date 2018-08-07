В Анапе гостиницы начали снижать цены на отдых в августе

В середине месяца минимальные цены на недельный отдых на двоих взрослых и ребенка колеблются от 12 до 19 тыс. рублей.

Пакетные туры в середине августа с перелетом и трансфером на семью из трех человек в объекты эконом-класса варьируются в рамках 52-60 тыс. рублей. Туры с перелетом в объекты среднего уровня с питанием «все включено» — от 82 тыс. рублей.

По оценке туроператоров, летний спрос на этот краснодарский курорт был на 10-15% выше прошлогоднего, но в основном динамика продаж на направлении отмечалась в первой части сезона. Если весной и в июне бронирование шло опережающими темпами — на 20-25% больше, чем за аналогичный период 2017 года, то к августу прирост бронирований заметно снизился — до уровня 5-10%.

В этом летнем сезоне объекты размещения Анапы в основном сохранили цены прошлого сезона. Те объекты, которые повысили их, сделали это в пределах 5-10%. Но и такая ценовая стабильность не смогла обеспечить многим отелям ровную загрузку по ходу сезона, сообщает РИА «Новости».

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