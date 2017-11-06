В Анапе и Новороссийске пройдут концерты кельтской музыки

Концерты ансамбля «Кантикум» пройдут 10, 11 и 12 ноября.

В выступлениях примут участие Анна Ветлугина (орган), Дмитрий Максименко (баритон, перкуссия), Мария-Маргарита Васильева (меццо-сопрано), Петр Лелюк (лютня, тенор), Софья Москалева (кельтская арфа).

Событие проходит в рамках Международного фестиваля «Органные сезоны», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.

Первый концерт пройдет 10 ноября в храме Святой Ядвиги в станице Анапской, 11 ноября — в Городском театре Анапы, а 12 ноября в — Городском театре Новороссийска.

В программе цикла ноябрьских концертов прозвучат произведения Генриха VIII Тюдора, Альфонсо Х Кастильского, Хильдегарда Бингенская, Гийома де Машо, Вальтера фон Фогельвейде, старинные ирландские и шотландские мелодии.

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