В Анапе и Сочи пройдут съемки нового фильма Валерия Тодоровского

Режиссер и продюсер рассказал об этом в Минкультуры на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета.

Бюджет кинокартины под названием «Одесса» составляет около 300 млн рублей. Сюжет основан на детских воспоминаниях самого Тодоровского.

«Эта история довольно давняя, в возрасте восьми лет я попал в Одессу, где была эпидемия холеры. И давно хотел сделать про это фильм», — отметил режиссер.

Действие картины будет происходить в Одессе в 1970 году. Тодоровский также стал и продюсером ленты.

«Хотел начать съемки фильма в августе прошлого года, но понял, что в Одессе по многим причинам нельзя снимать. И я думал, как снимать Одессу не в Одессе», — рассказал он.

В итоге часть декораций возвели на «Мосфильме», также фильм будут снимать в Бухаресте, Анапе, Сочи и Таганроге.

В фильме могут сняться Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт и Леонид Ярмольник, который также стал продюсером картины.

«Картина дорогая, время у нас трудное, но я хочу, чтобы мечта Тодоровского сбылась. Бюджет 300 млн рублей, просим у Минкультуры пятую часть, остальные деньги вроде получилось найти», — цитирует Леонида Ярмольника ТАСС.

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