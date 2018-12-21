В Анапе иномарка насмерть сбила 54-летнюю женщину

Авария произошла 20 декабря около 7:00 в районе 54-го километра трассы Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, 25-летний парень ехал за рулем Kia и сбил 54-летнюю женщину-пешехода, которая перебегала через дорогу в неустановленном месте. При этом в нескольких десятках метров от места ДТП есть наземный переход.

От полученных травм женщина погибла на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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