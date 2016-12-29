В Анапе из лужи на футбольном поле жители спасли лебедя

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09166c59135f85ffe9231806450c478f В Анапе из лужи на футбольном поле жители спасли лебедя В Анапе 29 декабря местные жители спасли дикого лебедя, который не мог взлететь с футбольного поля одной из школ.

Фотографию лебедя и видеозапись в социальные сети выложили очевидцы. На видеозаписи видно, что лебедь разгуливает по лужам на футбольном поле, при этом птица хромает. По словам очевидцев, лебедь отбился от стаи, выбился из сил и не может улететь. 

Птицу поймали при помощи простыни, погрузили в машину и отвезли на центральный пляж, где отпустили в море.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 25 декабря местный житель нашел раненого лебедя на городском пляже.

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