В Анапе из моря выловили крокодила

Детеныша рептилии нашли в воде возле берега, а затем выловили сетью местные спасатели.

Животное спасли, потому что в соленой воде оно бы не выжило. Крокодила отмыли и запустили в маленький бассейн с пресной водой, а затем попытались накормить лягушками, но хищник от еды отказался. Очевидцы предположили, что рептилия сбежала от фотографа.

«Я помню, видел, как примерно неделю назад в Анапе фотографировали крокодила, смотрел снимки. В принципе, он похож. Слышал, что фотографы часто выпускают животных после того, как деньги заработают», — рассказал матрос-спасатель Юрий Яковлев.

Спасатели нашли для крокодила дом — его приютил местный заводчик рептилий. В Анапе находятся несколько питомников с этими хищниками, есть даже крокодиловая ферма, на которой обитают около 50 особей.

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