В Анапе из окна выпал десятилетний мальчик

Это произошло 1 сентября в одном из домов на улице Тургенева, 4 сентября ребенок скончался в больнице.

Мальчик выпал из окна четвертого этажа, он получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Пострадавшего доставили в детскую больницу города-курорта. Ребенок скончался 4 сентября, пишет газета «Анапское Черноморье».

«Материалы по этому делу находились в полиции города-курорта. Сегодня их передали следователям СК. По факту произошедшего проведут доследственную проверку, установят обстоятельства случившегося и причины смерти ребенка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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