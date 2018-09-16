В Анапе из-за сбитой на дороге собаки погибли две женщины

Авария произошла 14 сентября около 21:30 на трассе Новороссийск — порт Кавказ.

Видеозапись с места ДТП опубликовали с социальных сетях. По данным очевидцев, женщина ехала за рулем иномарки и сбила собаку. Она вышла из автомобиля, чтобы посмотреть, что случилось. Через время рядом остановился Daewoo Matiz, из него вышли две женщины. После этого всех троих сбил мчащийся на высокой скорости ВАЗ-2114, который, со слов очевидцев, обгонял по обочине дорожный затор.

В результате ДТП две женщины погибли на месте аварии. Еще одну пострадавшую доставили в больницу, сообщает anapa.life.

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Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) 15 Сен 2018 в 1:20 PDT

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