В Анапе из-за шторма и тягуна запретили купаться в море

29 июня в 13:09

Запрет на купание 29 июня объявили городские спасатели.

В связи со штормом и сильным донным течением купание на пляжах Анапы запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения просит жителей и гостей курорта быть внимательными, не оставлять на берегу без присмотра детей и пожилых людей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЕДДС Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае 30 июня температура воздуха опустится до 27 °С. Ожидаются дожди, местами сильные, с грозами. Усиление ветра до 15-20 м/с, по юго-восточным предгорьям высока вероятность выпадения града.

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