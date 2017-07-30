В Анапе из-за шторма запретили купаться в море

МЧС 30 июля объявило предупреждение об ухудшении погоды в связи со штормом.

«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: в связи со штормом купание на всех пляжах Анапы запрещено! Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, усильте контроль за детьми», — говорится в сообщении ЕДДС.

Также МЧС объявило в крае экстренное предупреждение по формированию смерчей над морем на 30 июля. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 101 — единый номер пожарных и спасателей.

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