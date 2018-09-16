В Анапе из-за тягуна запретили купаться в море

Управление гражданской обороны и защиты населения города-курорта предупредило о шторме 16 сентября.

В связи со штормом на море и донным течением, купание на пляжах Анапы рекомендовано запретить.

Жителей просят не подвергать свою жизнь опасности, усилить контроль за детьми и пожилыми людьми. Руководителей предприятий и организаций просят принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций на воде, сообщает пресс-служба ЕДДС Анапы.

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