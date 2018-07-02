В Анапе из-за ухудшения погоды запретили купаться в море

На курорте 2 июля объявили штормовое предупреждение.

Синоптики прогнозируют ухудшением погодных условий, в море сохраняются штормовые явления, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Анапы.

В связи с этим МЧС рекомендовало запретить купание на анапских пляжах. Отдыхающим посоветовали не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье и усилить контроль за детьми и пожилыми людьми.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за дождя, града и шквалистого ветра 30 июня произошло аварийное отключение электроэнергии, газоснабжения, а также повреждение сельхозугодий и кровель домов на территории четырех районов. Последствия непогоды продолжают ликвидировать.

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