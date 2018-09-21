В Анапе к 75-летию освобождения города открыли парк военной техники

Реализована первая часть проекта главы Анапы Юрия Полякова по созданию экспозиции образцов вооружения и военной техники.

В торжественной церемонии открытия военно-патриотического парка на Симферопольском шоссе приняли участие председатель городского совета Леонид Кочетов, председатель анапского Совета ветеранов Анатолий Гапонов, ветераны боевых действий, казаки, школьники и студенты.

Анапа отмечает памятную дату освобождения, 75 лет назад в годы Великой Отечественной войны более 5 тыс. горожан погибли на полях сражений, пропали без вести. В городе насчитывается более 50 памятников военной истории.

По поручению главы Анапы Юрия Полякова с начала года началась работа по благоустройству: городские службы подготовили и забетонировали площадки для техники, оформили подъездные пути, установили освещение. Первыми экспонатами, которые передали Анапе по приказу Министерства обороны России, стали самолет Су-27, бронетранспортер БТР-70 и 85-мм пушка.

«Сегодняшний день знаковый для нас всех. Мы отмечаем 75-летие со дня освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков и открываем парк военной техники. Все экспонаты, которые вы видите на площадке, ранее состояли на вооружении в разных частях Южного военного округа, теперь они будут нести свое патриотическое дежурство в нашем Городе воинской славы», — отметил Юрий Поляков.

Мэр подчеркнул, что в городе всегда были сильны патриотические традиции, здесь помнят и чтят защитников Родины, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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