В Анапе к концу года появится новый детский сад «Орленок»

На возведение детского сада № 2 на 80 мест из местного бюджета выделили 38,9 млн рублей.

Работы по строительству дошкольного учреждения идут в соответствии с графиком. Сейчас готово основание первого этажа: осуществляется монтаж опалубки, смонтированы плиты перекрытия, закончена кладка лестничных маршей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Анапы.

«Вопрос строительства детских садов для нас очень важен. Здесь, в «Орленке», работы идут полным ходом, на финальной стадии находится оснащение нового детсада «Лазурный» на 160 мест в Алексеевке. Это важно и для детей, и для родителей. Не подведите ни их, ни нас, строго соблюдайте график строительных работ», — подчеркнул мэр Юрий Поляков, обращаясь к строителям.

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