В Анапе к курортному сезону обновили центральный пляж

Туристический сезон на курорте торжественно откроют 11 июня.

На прибрежной территории стало больше навесов, многочисленные указатели рассказывают отдыхающим, как пройти к медпункту или столовой, специальная машина каждое утро просеивает песок от мусора.

Позаботились и о людях с ограниченными возможностями здоровья. Для них оборудовали раздевалки с диванами и поручнями. Если у колясочника нет сопровождающих, помогать ему добираться до моря будут матросы-спасатели. Дизайн пляжа выдержан в стиле бренда Анапы.

«Я уже зимой подумывал, куда поехать, и решил в Анапу. Подумал, почему бы и нет? Посмотрел — пляжи оборудованные есть», — рассказал житель Республики Беларусь Анатолий Гронский.

«Нам очень понравилось: благоустроенный центральный пляж, красивые раздевалки, очень просторно», — отметила жительница Санкт-Петербурга Людмила Ровенская.

За этот курортный сезон в Анапе рассчитывают принять более 4 млн туристов. Готовы принять отдыхающих и остальные 200 пляжей Азово-Черноморского побережья Кубани. Все они соответствуют необходимым требованиям. Бюро по размещению отдыхающих и экскурсионные киоски оформлены в едином стиле, есть спасательные вышки и медицинские пункты. В прибрежных зонах в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Туапсе и Ейске появится еще и бесплатный Wi-Fi.

Особенно эти летом гордятся пляжами в Сочи. Сразу шесть из них получили престижную международную награду «Голубой флаг». Чтобы ее заработать, необходимо положительное заключение 60 организаций из разных стран и выполнить около 30 требований. Учитывают чистоту морской воды, безопасность, сервис и доступность для инвалидов.

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