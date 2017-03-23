В Анапе к Пасхе испекут 20 тонн куличей

На Анапском хлебокомбинате в марте испекли экспериментальную партию пасхальных куличей.

Продукцию произвели на новой технологической линии. Комбинат посетил настоятель храма Серафима Саровского Александр Карпенко. Он прочитал молебен и освятил новые производственные линии.

Планируется, что к Пасхе в Анапе выпустят традиционные куличи с глазурью и украшениями. Вес каждого из них будет от 150 до 500 г. Общий объем куличей составит 20 т.

В продажу куличи поступят 11 апреля по прошлогодним ценам, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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