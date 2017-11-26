В Анапе ко Дню матери провели концерт

Женщин-матерей поздравил глава курорта Юрий Поляков.

На входе в театр приглашенных женщин встречали цветами студенты Сочинского университета. В фойе организовали выставку «Мама — ангел на земле». В нее вошли работы учащихся детских художественных школ, а также фотографии.

«Нет ничего дороже новой жизни, которую вы дарите миру, и нет ничего важнее заботы и нежности, с которой вы растите и воспитываете детей. Примите самые искренние слова благодарности за ваше бесконечное терпение. Пусть в любую погоду горящий в ваших сердцах огонь материнской любви согревает родных», — сказал Поляков.

Ведущие поблагодарили матерей военнослужащих, погибших в горячих точках. Добрые слова прозвучали и в адрес бабушек.

В концертную программу «Любовью материнской мир прекрасен» вошли номера детских творческих коллективов Анапы. В конце праздника дети в зале вручили мамам открытки, сделанные своими руками, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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