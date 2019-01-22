В Анапе, Кропоткине и Крымске откроют филиалы краевой библиотеки для слепых

Сейчас на Кубани действуют еще шесть подразделений. Всего в крае услугами библиотеки пользуются около 7,5 тыс. инвалидов по зрению.

Филиалы Краснодарской краевой библиотеки для слепых имени А. П. Чехова уже давно работают в Армавире, Лабинске и Ейске. В 2018 году они появились в Геленджике, Новороссийске и Тихорецке. В 2019 году ожидается открытие библиотек в Крымске, Анапе и Кропоткине.

Посетители смогут пользоваться тактильными печатными изданиями, литературой на специальных носителях, цифровой аппаратурой и аудиокнигами.

Краевая библиотека для слепых имени — одна из крупнейших специальных библиотек в России и единственная в крае, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.