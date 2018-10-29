В Анапе маршрутный автобус водит многодетная мать

Светлана Алеева уже 20 лет работает водителем автобуса. Звезду 114 маршрута знает каждый горожанин, а некоторые даже специально ждут именно ее машину.

Трудности не пугают женщину. Подъем в 5:00. Подготовка автобуса, заправка, медицинская проверка — и только потом выход на линию.

Вначале женщину-водителя на городские маршруты брать никто не хотел. Но в итоге не прогадали — Светлана Алеева не только профессиональный водитель, но и первоклассный механик. По звуку может распознать неисправность техники. Говорит, любовь к большим машинам у нее с детства, даже личный транспорт — микроавтобус.

«Я начинала с рафика 11-местного, там все запчасти были от «Волги». Поэтому мне все было интересно: как устроена вилка, которая постоянно гнулась, ломалась. Я ее меняла, не получалось. В итоге потихонечку пришли до таких «пазиков» с каменским двигателем, которые я очень полюбила, они очень легкие в обслуживании, в управлении», — рассказала водитель маршрутного автобуса № 114 Анапы Светлана Алеева.

День водителя, который страна отметила в минувшие выходные, для Светланы — праздник семейный. Супруг тоже работает за рулем автобуса, но на другом маршруте. Шоферы воспитывают троих детей.

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