В Анапе местный депутат расстрелял из пистолета 57-летнего знакомого

Пострадавший скончался. В отношении депутата совета муниципального образования город-курорт Анапа в мае возбудили уголовное дело.

По версии следствия, в ночь на 7 мая депутат, находясь в районе станицы Раевской, произвел из пистолета не менее шести выстрелов в область головы и туловища 57-летнего знакомого, после чего скрылся. Погибшего обнаружили прохожие, о чем сообщили в правоохранительные органы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ об убийстве и по ч. 1 ст. 222 УК РФ о незаконном обороте оружия. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначены баллистическая, генетическая, судебно-медицинская, трассологическая и дактилоскопическая экспертизы.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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