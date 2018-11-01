В Анапе минивэн врезался в стену частного дома

Авария произошла 31 октября в 16:05 на пересечении улиц Самбурова и Черноморской.

«По предварительным данным, 53-летний водитель микроавтобуса Chevrolet при повороте не уступил дорогу минивэну Volkswagen и столкнулся с ним. От удара Volkswagen отбросило на тротуар, где он врезался в стену частного дома», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате ДТП пострадали 31-летняя женщина-водитель Volkswagen и двое ее пассажиров — 53-летняя женщина и 56-летний мужчина. Их госпитализировали. Виновник аварии не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник