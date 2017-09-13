В Анапе мотоциклист въехал в ограждение и погиб

Авария произошла 12 сентября около 14:00 на дороге к поселку Большой Утриш.

По предварительным данным, 46-летний мужчина ехал на мотоцикле Kawasaki, не выбрал безопасную скорость на закруглении дороги, из-за чего съехал с трассы и врезался в дорожное ограждение.

В результате аварии мужчина получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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