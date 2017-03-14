В Анапе мужчина хранил дома револьвер и патроны к автомату Калашникова

В Анапе сотрудники ФСБ при обыске частного дома нашли оружие и боеприпасы. Возбудили уголовное дело.

В конце 2016 года в аэропорту города Краснодара при оформлении пассажирского авиарейса в Ереван пограничники выявили поддельную отметку в загранпаспорте 24-летнего гражданина Армении. Иностранца задержали. В его отношении возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Во время расследования этого дела, выяснилось, что поддельную отметку в паспорт гражданина Армении поставил 32-летний житель Анапского района. В его доме провели обыск и обнаружили револьвер ЖК 179 п, боевые патроны калибром 5,45 мм к автомату Калашникова, а также капсюли «Жевело» от боеприпасов к охотничьему оружию. Позднее экспертиза установила, что боеприпасы к автомату Калашникова не только пригодны для стрельбы, но и могут быть использованы в другом огнестрельном оружии, с патронником под данный патрон, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов огнестрельного оружия. Дело направили в отдел МВД по Анапе.

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