В Анапе мужчина нашел патроны и хотел сделать из них подвески

Он объяснил, что обнаружил патроны на набережной.

На железнодорожном вокзале Анапы внимание сотрудников транспортной полиции привлек один из пассажиров. Его задержали и доставили в отдел полиции. В ходе досмотра у мужчины обнаружили и изъяли 20 патронов. Экспертиза показала, что это боевые патроны к автоматическому оружию.

Как объяснил 40-летний житель Читы, патроны он нашел, гуляя по Высокому берегу, и планировал сделать из них подвески, которые можно носить на шее.

Возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО‏.

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