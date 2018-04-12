В Анапе мужчина нашел патроны и хотел сделать из них подвески

Он объяснил, что обнаружил патроны на набережной.
На железнодорожном вокзале Анапы внимание сотрудников транспортной полиции привлек один из пассажиров. Его задержали и доставили в отдел полиции. В ходе досмотра у мужчины обнаружили и изъяли 20 патронов. Экспертиза показала, что это боевые патроны к автоматическому оружию.
Как объяснил 40-летний житель Читы, патроны он нашел, гуляя по Высокому берегу, и планировал сделать из них подвески, которые можно носить на шее.
Возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту