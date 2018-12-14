В Анапе мужчина открыл стрельбу по полицейским и скрылся

Это произошло 12 декабря в станице Гостагаевской. На следующий день злоумышленника задержали.

В полицию около 22:00 обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее 50-летний супруг выпил, забаррикадировался на летней кухне во дворе дома и стреляет из ружья.

На место прибыли полицейские. Мужчина, находясь в хозяйственной постройке, несколько раз выстрелил в сторону полицейских и скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Правоохранители установили, что стрелявшего уже привлекали к уголовной ответственности. Объявили план «Сирена». Создали 14 поисковых групп, выставили дополнительные посты и наряды.

Полицейские 13 декабря в 9:30 нашли злоумышленника в одном из домов станицы. Выяснилось, что он пришел в дом к 44-летнему мужчине и его 39-летней сожительнице. Он угрожал им оружием и удерживал в доме. Злоумышленника задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Возбудили уголовное дело.

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