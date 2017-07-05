В Анапе мужчина с обрезом ружья ограбил букмекерскую контору

05 июля в 11:18

Подозреваемого в разбойном нападении спустя несколько часов задержали правоохранители.

С сообщением о разбойном нападении в полицию обратился работник букмекерской конторы. По его словам, рано утром в контору вошел мужчина в кепке, с медицинской маской на лице и, угрожая работникам конторы предметом, похожим на обрез ружья, потребовал отдать ему деньги из кассы. Забрав 10 тыс. рублей, мужчина скрылся.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и, изучив записи с камер видеонаблюдения, составили ориентировку на подозреваемого, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Преступника поймали спустя несколько часов. Его задержали при попытке скрыться от полицейских. Злоумышленником оказался 25-летний житель Славянского района. Во время досмотра подозреваемого правоохранители обнаружили обрез охотничьего ружья и похищенные деньги. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном.

В его отношении возбуждены три уголовных дела. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.

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