В Анапе мужчина съехал на иномарке с обрыва и погиб

Это произошло 27 октября в районе Высокого берега.

По предварительным данным, 29-летний местный житель находился за рулем Ford Transit. Он приехал в район Высокого берега, там автомобиль съехал вниз с обрыва. При падении от удара о камни водителя выбросило из салона автомобиля.

«Машину и тело обнаружили местные жители. На место выехала следственно-оперативная группа. Погибшего осмотрели, на теле обнаружили повреждения, характерные при падении с высоты. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Следствие устанавливает причины и обстоятельства случившегося. Рассматривается версия о самоубийстве», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель СО по Анапе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Мотузок.

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