В Анапе мужчина зарезал пенсионерку возле шалаша на берегу моря

Преступление произошло 10 декабря в районе поселка Большой Утриш.

Установлено, что 68-летняя женщина семь лет жила в самодельном шалаше на берегу моря между поселками Большой и Малый Утриш. По данным следствия, 10 декабря на берег приехал 32-летний житель станицы Анапской и остался ночевать на пляже. Утром мужчина увидел шалаш, в котором была женщина. Он подошел к ней и десять раз ударил ножом, а затем камнем по голове. После этого нападавший скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пострадавшую нашли прохожие и отвезли в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.

Злоумышленника задержали. На допросе он рассказал, что когда увидел женщину, ему показалось, что от нее исходит опасность и она может его убить. В связи с этим он решил первым напасть на женщину.

Возбудили уголовное дело, решается вопрос об аресте. Для установления вменяемости подозреваемого назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

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