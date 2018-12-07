В Анапе мужчине назначили 400 часов работ за развращение мальчика в лагере

Подсудимый признался в преступлении и раскаялся.

Установили, что 27-летний житель Воронежской области, который был художественным руководителем одного из творческих коллективов, в сентябре прибыл в детский лагерь в Анапу. Его поселили в комнату с воспитанниками.

В один из дней пьяный мужчина совершил в отношении одного из подростков развратные действия. Свои действия он повторил еще два раза.

Суд учел явку с повинной в качестве смягчающих обстоятельств. Мужчине назначили 400 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры.

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