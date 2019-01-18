Следственный отдел завершил расследование уголовного дела по обвинении в убийстве и причинении вреда здоровью средней тяжести.

На период следствия в отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 30 июля пьяный 36-летний мужчина находился в Витязево. Он подошел к сотруднику кафе, который жарил мясо. Между ними произошел конфликт. Отдыхающий взял нож и нанес оппоненту множественные удары. Пострадавший скончался. Погибшим оказался 43-летний гражданин Республики Армения. Происходящее видели находившиеся на улице граждане, один из которых, 18-летний парень, попытался остановить нападавшего. Его ранили. Злоумышленника задержали очевидцы.

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