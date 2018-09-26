В Анапе мужчину будут судить за убийство женщины на пляже в районе Утриша

Преступление произошло 11 декабря 2017 года. В сентябре расследование завершили, материалы дела направили в суд.

По версии следствия, около 1:00 житель станицы Анапской приехал на такси в поселок Большой Утриш, чтобы отдохнуть в безлюдном месте. Он прошел пешком около 3 км по берегу в сторону Малого Утриша и остановился там на ночлег. Перед сном мужчина принял наркотик. Проснувшись утром, он заметил в 100 м от себя идущую по берегу пожилую женщину. В состоянии наркотического опьянения ему показалось, что прохожая агрессивно настроена и представляет опасность, поэтому он решил ее убить.

Злоумышленник взял нож, подошел к женщине и около 30 раз ударил ее ножом в голову, лицо и шею. Жертва начала сопротивляться, лезвие ножа сломалось и осталось в ее шее. Тогда нападавший взял камень, подошел к отползающей от него женщине, и ударил ее в затылок. Будучи уверенным, что пострадавшая скончалась, мужчина скрылся.

Спустя несколько часов по берегу шли люди и обнаружили еще живую женщину. Ее доставили в больницу, однако спасти пострадавшую не удалось — в тот же день она скончалась.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд. Подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник