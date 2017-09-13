В Анапе мужчину посадили на пять лет за распространение порнографии

Суд в сентябре вынес приговор в отношении 44-летнего местного жителя, который под ником «Юля Жданова» продавал в соцсетях порнографические фотографии, на которых были запечатлены дети.

Следствие и суд установили, что 28 декабря 2015 года мужчина зарегистрировался в одной из социальных сетей под вымышленным именем Юля Жданова. С 17 по 25 октября 2016 года он вступил в переписку с сотрудником правоохранительных органов, который выступал в роли закупщика. Правоохранитель, действуя в рамках расследования, написал злоумышленнику, что хочет приобрести фотографии. Продавец сообщил, что деньги необходимо перевести на счет абонентского номера.

После этого 24 октября 2016 года в рамках оперативно-разыскных мероприятий деньги были переведены на номер. В итоге злоумышленник продал 104 фотографии по цене 300 рублей за штуку через файлообменник. Запрещенные материалы он хранил у себя дома на жестком диске ноутбука, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по п. п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ «Хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, с использованием сети Интернет. Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему пять лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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