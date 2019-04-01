В Анапе мужчину посадили на полгода за кражу из капитанской каюты

Преступление произошло в мае 2018 года. Суд признал бывшего юнгу виновным.

В мае 2018 года к сотрудникам полиции обратился мужчина, работающий на теплоходе, пришвартованном в порту Анапы. Он сообщил, что у него украли 16 тыс. рублей.

Правоохранители установили злоумышленника, который украл деньги. Им оказался юнга.

«Полицейским долгое время не удавалось установить место нахождения подозреваемого, позже выяснилось, что он уже отбывал наказание за другие преступления в границах Московской области», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.

В суде бывший юнга признал вину. Суд приговорил его к шесть месяцам лишения свободы в колонии-поселении,