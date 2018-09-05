В Анапе на фестивале «Киношок» прошел день показа игровых фильмов

В городском театре артисты лицом к лицу встречаются со зрителями и смотрят конкурсные ленты.

Народное жюри оценит игровые картины, которые попали в номинацию «ТВ-шок». Это девять работ. Большинство сняли российские режиссеры, только две картины привезли из Беларуси. Среди них восьмисерийный фильм «Ой, ма-моч-ки – 2», который презентовал режиссер Иван Павлов. Тещу одного из героев сыграла заслуженная артистка Республики Беларусь Светлана Суховей.

«Был создан достаточно привлекательный образ. Сценаристы этой картины Людмила Перегудова и Юлия Ляшко сказали мне: «Светлана, мы специально для тебя написали эту роль и назвали героиню Светланой Ивановной». Работалось очень легко, режиссер замечательный», — рассказала Светлана Суховей.

Победителя конкурса «ТВ-шок» определят по результатам зрительского голосования. Имена лучших назовут 9 сентября. Торжественная церемония пройдет на Летней эстраде. А пока жители и гости Анапы смотрят кинопоказы, в том числе и под открытым небом — на Театральной площади.

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