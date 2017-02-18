В Анапе на Масленицу пройдет конкурс «Ажурный блин»

В Анапе 26 февраля пройдут мероприятия, посвященные празднованию Масленицы.

На главной площади курорта запланирован конкурс среди кулинаров «Ажурный блин». Они сразятся в мастерстве по приготовлению блинов.

Также будет установлен масленичный столб с подарками и лентами. Для гостей проведут такие мероприятия, как перетягивание каната, шоу ходулистов, игра «Ручеек», флэшмоб «Обнимашки».

Молодежные активисты организуют интерактивную площадку «Играй, город!». В программе — выступления творческих коллективов.

Начало в 11:00, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на бульваре перед монументом «Аврора» 25 и 26 февраля пройдут праздничные гулянья на Масленицу.

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