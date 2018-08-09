В Анапе на месте торговых ларьков установили орудия Победы

09 августа в 16:48

В Сквере боевой славы появились две «сорокапятки» — противотанковые пушки образца 1937 года, привезенные из Санкт-Петербурга.

Орудия Победы установили по инициативе главы города-курорта Юрия Полякова. Он поручил надежно закрепить орудия, а участки земли под ними облагородить.

«Анапа — город воинской славы России. Для всех нас, ее жителей, очень важно хранить традиции, учить молодежь патриотизму, рассказывать об истории нашей страны и нашего города. Мимо этого сквера каждый день проходит много отдыхающих, для них эти пушки –— еще одна зона для фотографирования. Раньше здесь были ларьки, в которых продавали купальники, сувениры, но Сквер боевой славы — не место для торговли. Это наша память, наша история», — отметил Юрий Поляков.

Установка пушек — один из элементов обширного плана мероприятий, приуроченных к грядущему юбилею освобождения Краснодарского края и Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас проводится организационная работа по оснащению демилитаризованной военной техникой нового сквера патриотической тематики на Симферопольском шоссе.

Заместитель главы Анапы Роман Дикий заверил Юрия Полякова, что до 21 сентября, когда город отметит 75-ю годовщину освобождения от оккупации, в сквере тоже установят несколько объектов, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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