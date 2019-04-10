В Анапе на мокрой дороге в ДТП попали две иномарки, есть пострадавшие

Авария произошла 10 апреля около 14:00 на трассе Варениковская — Анапа в районе станицы Гостагаевской.

Фотографии и видеозапись с места аварии опубликовали очевидцы в соцетях. На кадрах видно, что в ДТП попали две иномарки, оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. На место выехали сотрудники полиции и скорая помощь.

«По предварительным данным, водитель одной из BMW не выбрал безопасную скорость на мокрой дороге. Машину занесло, она столкнулась со вторым BMW. В результате аварии пострадали два человека, их госпитализировали. Их личности сейчас устанавливаются», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, погибших нет.