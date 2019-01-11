Авария произошла 10 января около 15:00 на Анапском шоссе в районе торгового центра «Алексеевского».

По предварительным данным, 72-летний житель села Супсех переходил проезжую часть по пешеходного переходу, в этот момент его сбил автомобиль.

На место приехала скорая помощь, у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, его госпитализировали в травматологическое отделение больницы.

Обстоятельств аварии устанавливаются, пишет газета «Анапское Черноморье».

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