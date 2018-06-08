В Анапе на Пионерском проспекте выделят полосу для маршруток

Изменения введут с 11 июня.

С такой инициативой выступил анапский отдел ГИБДД. Решение приняли на комиссии по безопасности дорожного движения.

Полосу для маршрутного транспорта выделят во встречном направлении на участке от моста через реку Анапку до проезда Тополиного, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», курортный сезон в Анапе откроют 10 июня. Участие в праздничных мероприятиях примет делегация из греческой Ларисы.

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