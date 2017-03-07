В Анапе на пляже бойцовая собака напала на двоих детей

В Анапе 4 марта двое детей пострадали от укусов собаки.

В социальных сетях женщина опубликовала информацию о том, что днем на диком пляже, расположенном недалеко от поселка Сукко, она гуляла с мужем и двумя маленькими детьми. Во время прогулки на детей напала бойцовая собака породы стаффордширский терьер. По словам женщины, собак было двое, их без поводков и намордников выгуливала женщина в возрасте около 45 лет. По словам матери, животное напало в тот момент, когда дети сидели на подстилке и играли.

«В это время хозяйка схватила собак и скрылась в том же направлении, откуда пришла. Только по счастливому стечению обстоятельств дети не получили серьезных увечий — они сидели спиной к собаке, одеты они были в теплые штаны и сапоги. На руках от укусов остались только ссадины и гематомы», — пишет в социальной сети женщина.

После инцидента родители отвезли детей в больницу, там им поставили диагноз «укушенные травмы».

«В полицию Анапы действительно 5 марта поступило заявление от родителей. Сейчас по данному обращению проводят проверку, устанавливают личность хозяйки животных и все обстоятельства произошедшего», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России решили ввести обязательную регистрацию опасных пород собак. В Госдуме 1 марта предложили ввести наказание для владельцев животных в случае, если эти животные повели себя агрессивно по отношению к человеку.

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