В Анапе на стройке на девочку упал бетонный блок и сломал ей ногу

Это произошло на территории предприятия по производству бетона. В полиции возбудили уголовное дело.

В дежурную часть Анапского ЛО МВД РФ на транспорте поступило сообщение о том, что на территории предприятия по производству бетона ребенок получил травму. На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что 12-летняя девочка забралась на территорию предприятия, там на нее упал плохо закрепленный фундаментный блок.

Ребенка госпитализировали с открытым переломом костей левой ноги и другими травмами, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью. По словам медиков, девочка на треть утратит трудоспособность вне зависимости от исхода лечения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Анапского линейного отдела МВД России на транспорте.

По факту произошедшего провели проверку и установили, что заместитель директора по производству нарушил должностные инструкции и не обеспечил соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности. Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Расследование продолжается.

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