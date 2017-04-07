В Анапе на субботнике высадят 580 деревьев

В Анапе 8 апреля на Всекубанском субботнике планируют высадить 580 деревьев.

Уборку собираются провести в Детском парке, на пляжах, Симферопольском шоссе, Бугазской косе, в районе Большого и Малого Утриша.

В Греческом переулке у археологического музея «Горгиппия» заложат аллею из лип. У строящегося комплекса «Метеора» планируют посадить можжевельник и липы. Коллектив строителей 10 апреля высадит еще десять деревьев у храма иконы Божией Матери «Державная».

Ранее на газонах и клумбах курорта посадили более 35 тыс. цветов, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 апреля пригласил всех жителей региона присоединиться к Всекубанскому субботнику.

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