В Анапе на территории детского сада проведут археологические раскопки

21 декабря в 08:21

Здание сада «Орленок» на улице Крымской снесли в начале года и планируют заново построить. Перед этим проведут археологические раскопки.

Исполнителя археологических работ определили. Им стало непубличное акционерное общество «Наследие Кубани». Договор с ним заключили, раскопки проведут в течение 2018 года. Они позволят не допустить гибели древних артефактов на месте строительства.

Детский сад «Орленок» построили в 1948 году. В него ходили дети с проблемами зрения. Новый сад сохранит специальность. Количество мест увеличат до 80, сообщает Anapa.life.

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