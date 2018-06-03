В Анапе на всех пляжах запретили купание

Запрет на купание объявили 3 июня из-за низкой температуры морской воды.

«В связи с низкой температурой морской воды купание на всех пляжах Анапы запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье. Усильте контроль за детьми», — говорится в сообщении пресс-службы администрации курорта.

Руководителям предприятий и организаций необходимо принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.

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