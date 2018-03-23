В Анапе на ярмарке «Инфотур» заключили более 500 договоров

На Кубани 55 сельхозтоваропроизводителей нашли новые рынки сбыта.

На продовольственной выставке-ярмарке «Инфотур» 22 марта собрались представители санаторно-курортной отрасли, торговли, общественного питания и учреждений бюджетной сферы.

На выставке подписали 47 прямых договоров и 477 договоров о намерениях сотрудничества, установили 2 тыс. 547 деловых контактов.

Выставку посетили 90 представителей санаторно-курортной отрасли, 53 — бюджетной сферы, 112 — торговли и общественного питания города-курорта, а также 183 представителя отрасли торговли из Темрюкского, Славянского, Красноармейского и Крымского районов, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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