В Анапе на здании санатория при ремонте обнаружили историческую надпись

В Анапе в феврале при реконструкции одного из корпусов санатория «Маяк» обнаружили историческую надпись.

На фасаде здания обнаружили надпись «Санаторiя Доктора В. А. Будзинскаго», а также портрет доктора. Их удалось заметить, когда мастера снимали многолетнюю побелку.

Ранее в этом здании находился самый первый санаторий врача Владимира Будзинского. Медучреждение называлось «Береговая» и было построено в начале XX века. Участок для санатория доктор приобрел в кредит.

Генеральный директор «Маяка» Марина Лангенштейн заявила, что оригинальный облик старинного здания сохранят.

«У здания в торце есть трещина. Ветхий мезонин мы восстановим и сделаем его частично деревянным, укрепим стену и сохраним строение», — пояснила она.

Будзинскому удалось создать необходимую инфраструктуру для использования природно-климатических ресурсов Анапы в лечебно-профилактических целях. Врач впервые начал практиковать на курорте водогрязелечение, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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