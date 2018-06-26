В Анапе на железнодорожном вокзале мужчина ударил полицейского по голове

26 июня в 11:20

В отношении жителя Башкирии в июне возбудили уголовное дело за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов.

По данным следствия, 11 июня 25-летний мужчина отказался выполнить законные распоряжения или требованию правоохранителей Анапского линейного отдела МВД России на транспорте. Они попросили мужчину пройти в дежурную часть линейного отдела для составления административного протокола и дальнейшего разбирательства. В этот момент нарушитель ударил одного из полицейских в голову, «причинив ему физическую боль и телесные повреждения», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ о применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Расследование продолжается.

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